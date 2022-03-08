Кин негодует: «Игроки «Манчестер Юнайтед» больше заботятся о своём внешнем виде, нежели об игре»

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин возмущен увиденным во время дерби c «Манчестер Сити», в котором «красные дьяволы» уступили конкуренту по всем статьям. Он обрушился с критикой на игроков.

- Я не думаю, что заменами Рангник мог бы что-то поменять в игре. Мой вопрос вот в чем - кто управляет ситуацией в раздевалке команды? Магуайр, который конфликтует с Роналду? Знаете, о чем думают эти ребята? «Как выглядят сейчас мои волосы», «как смотрятся мои гетры», и прочее. Это все лишнее, когда вы играете за «Манчестер Юнайтед». Поклонники клуба видят, что эти парни не сражаются, и этому нет оправдания, - кипит Кин, слова которого цитирует Sky Sports.