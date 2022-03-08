Рафаэл: «Ван Галь - один из худших людей, с которыми я работал»

Бразильский полузащитник Рафаэл провел целых семь лет в «Манчестер Юнайтед», но когда летом 2014 года там появился Луи ван Галь, бразилец понял - его время подошло к концу. И так все оказалось - ван Галь бесцеремонно отцепил его от команды.

- Когда стало ясно, что ван Галь стал тренером «Манчестер Юнайтед», мне позвонили сразу несколько друзей, сказавшие, что он не любит бразильских игроков. Сказали, что, мол, он тебя выгонит в первую очередь. Ну, на самом деле это произошло не в первый, а во второй раз - в первый он даже не заговорил со мной ни разу. А через день сказал - «ты можешь убираться». Я не поверил своим ушам - я даже не появился на поле перед ним и он уже решил расстаться со мной! Райан Гиггз попробовал вступиться за меня, но ван Галь добавил «ты не будешь играть в этом сезоне». Ван Галь - один их худших людей, с которыми я работал», - цитирует Рафаэла TheAthletic.