Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафаэл: «Ван Галь - один из худших людей, с которыми я работал»

08 Марта 2022 • 07:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
1.95 3.70 3.70
12.03 20:30

Бразильский полузащитник Рафаэл провел целых семь лет в «Манчестер Юнайтед», но когда летом 2014 года там появился Луи ван Галь, бразилец понял - его время подошло к концу. И так все оказалось - ван Галь бесцеремонно отцепил его от команды.

- Когда стало ясно, что ван Галь стал тренером «Манчестер Юнайтед», мне позвонили сразу несколько друзей, сказавшие, что он не любит бразильских игроков. Сказали, что, мол, он тебя выгонит в первую очередь. Ну, на самом деле это произошло не в первый, а во второй раз - в первый он даже не заговорил со мной ни разу. А через день сказал - «ты можешь убираться». Я не поверил своим ушам - я даже не появился на поле перед ним и он уже решил расстаться со мной! Райан Гиггз попробовал вступиться за меня, но ван Галь добавил «ты не будешь играть в этом сезоне». Ван Галь - один их худших людей, с которыми я работал», - цитирует Рафаэла TheAthletic.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Луи Ван Галь Рафаэл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» уже начал переговоры с Азаром
08:36 · Англия. Премьер-лига
Консорциум из Саудовской Аравии вступил в борьбу за приобретение «Челси»
08:30 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски набрал 5 очков по системе «гол+пас» в 6 матчах АПЛ
08:23 · Англия. Премьер-лига
Кейн обогнал Анри и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров АПЛ
08:18 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Тоттенхэм» оскорбляли Лэмпарда во время матча с «Эвертоном»
07:35 · Англия. Премьер-лига
Рафаэл: «Ван Галь - один из худших людей, с которыми я работал»
05:29 · Англия. Премьер-лига
Кин негодует: «Игроки «Манчестер Юнайтед» больше заботятся о своём внешнем виде, нежели об игре»
04:55 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Мои ожидания растут»
04:47 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард бодрится, несмотря на разгром от «Тоттенхэма»
01:37 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Лидса» Робертс выбыл до конца сезона
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уничтожил «Эвертон»
00:47 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Райс – лучший полузащитник в мире»
00:46 · Англия. Премьер-лига
Байи недоволен присутствием Магуайра в составе «Манчестер Юнайтед»
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Криштиану в полном порядке» - сестра Роналду пролила свет на конфликт своего брата с Рангником
07 Марта
23:52 · Англия. Премьер-лига
Уже во вторник АПЛ расторгнет контракт о показе матчей лиги в Российской Федерации
Все новости
Рекомендуем