Из-за неопределённой ситуации с «Челси» Тухель может стать тренером «Манчестер Юнайтед»

Хаос в стане «Челси» может обескровить команду - об уходе подумывают не только некоторые игроки, но и ключевая фигура для всех нынешних успехов клуба, немецкий наставник Томас Тухель. «Манчестер Юнайтед» готов воспользоваться ситуацией и сделать Тухелю предложение, от которого тот не сможет отказаться, уточняет The Telegraph. Самого Тухеля расспрашивали об этом после вчерашнего матча с «Норвичем», но немецкий специалист ушел от ответов.

- Ситуация быстро меняется, и в итоге она может остаться прежней. Я не хочу говорить сейчас об этом, - пояснил Тухель.

Томас Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года.