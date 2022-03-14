Рангник: «Криштиану - важный игрок»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о игре нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану - важный игрок. С его репутацией и тем, как он всё ещё может играть, он оказывает влияние на команду.

Я сказал Криштиану, что он может быть одним из двигателей команды», — приводит слова Рангника в своём «Твиттере» журналист Фабрицио Романо со ссылкой на «utdreport».

Напомним, что в прошедшем туре АПЛ соперником «Манчестер Юнайтед» стал «Тоттенхэм». Благодаря хет-трику Роналду «красные дьяволы» смогли обыграть соперника (3:2).

В текущем сезоне на счету 37-летнего португальца 32 матча за клуб во всех турнирах, в которых он забил 18 мячей и отдал три результативные передачи.