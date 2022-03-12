Роналду установил новый рекорд АПЛ

«Манчестер Юнайтед» принимал в матче двадцать девятого тура «Тоттенхэм», и Криштиану Роналду забил в этой встрече три мяча, принеся своему клубу победу. Для Роналду это был его второй хет-три в английской Премьер-лиге, первый он сделал в январе 2008 года в матче против «Ньюкасла», в первый свой отрезок с «Манчестер Юнайтед». Между двумя хет-триками Роналду - четырнадцать лет и пятьдесят девять дней, и это - самый продолжительный период между двумя хет-триками в истории английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду уже двенадцать забитых голов в чемпионате, он - лучший бомбардир клуба.