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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду установил новый рекорд АПЛ

12 Марта 2022 • 23:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Тоттенхэм
окончен

«Манчестер Юнайтед» принимал в матче двадцать девятого тура «Тоттенхэм», и Криштиану Роналду забил в этой встрече три мяча, принеся своему клубу победу. Для Роналду это был его второй хет-три в английской Премьер-лиге, первый он сделал в январе 2008 года в матче против «Ньюкасла», в первый свой отрезок с «Манчестер Юнайтед». Между двумя хет-триками Роналду - четырнадцать лет и пятьдесят девять дней, и это - самый продолжительный период между двумя хет-триками в истории английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду уже двенадцать забитых голов в чемпионате, он - лучший бомбардир клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
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