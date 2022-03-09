Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» присоединился к гонке за полузащитника «Марселя»

09 Марта 2022 • 00:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
2.10 3.50 3.45
12.03 20:30

Опорный хавбек французского «Марселя» Бубакар Камара попал на радары «Манчестер Юнайтед».

Слухи связывали 22-летнего полузащитника с переходом в английский «Кристал Пэлас» и испанский «Атлетико» из Мадрида, а «Астон Вилла», как сообщалось, уже предложила Камара контракт. По сведениям The Northern Echo, новым претендентом на игрока становится «Манчестер Юнайтед», находящийся в поисках полузащитника оборонительного плана.

Бубакар Камара может покинуть «Марсель» в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «провансальцами» истекает в июне. Transfermarkt оценивает фрацуза в 25 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Астон Вилла Бубакар Камара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
00:31 · Англия. Премьер-лига
Участие Райса в матче Лиге Европы под вопросом
00:22 · Англия. Премьер-лига
Отец Кристенсена пытается отговорить его от перехода в «Барселону»
00:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присоединился к гонке за полузащитника «Марселя»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре: «Артета похож на Гвардиолу»
08 Марта
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов продать Эмерсона Рояла
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Реймс» сенсационно опередил «Барселону», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Джеда Спенса
21:07 · Англия. Премьер-лига
Роналду обзавёлся телохранителями
20:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ»: «Милинкович-Савич – идеальная замена Погба»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон может заменить Роналду в «МЮ»
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» намерен приобрести Рюдигера
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может не выйти в Лигу чемпионов, даже если попадет в ТОП-4
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предложила Кристенсену контракт до 2027 года
19:22 · Англия. Премьер-лига
Берарди мог перейти в «Челси»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Невилл отдает предпочтение «Ливерпулю» в битве АПЛ
Все новости
Рекомендуем