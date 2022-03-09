«Манчестер Юнайтед» присоединился к гонке за полузащитника «Марселя»

Опорный хавбек французского «Марселя» Бубакар Камара попал на радары «Манчестер Юнайтед».

Слухи связывали 22-летнего полузащитника с переходом в английский «Кристал Пэлас» и испанский «Атлетико» из Мадрида, а «Астон Вилла», как сообщалось, уже предложила Камара контракт. По сведениям The Northern Echo, новым претендентом на игрока становится «Манчестер Юнайтед», находящийся в поисках полузащитника оборонительного плана.

Бубакар Камара может покинуть «Марсель» в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «провансальцами» истекает в июне. Transfermarkt оценивает фрацуза в 25 млн евро.