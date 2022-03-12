Рангник прокомментировал информацию о связи «МЮ» с Тухелем

Нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» пролил свет на вопрос о возможном назначении Томаса Тухеля.

Напомним, что ныне возглавляющий «Челси» Тухель был связан с возможным уходом в «Манчестер Юнайтед» на фоне проблем лондонского клуба.

«Нет смысла спекулировать на эту тему. Да, Тухель – менеджер топ-уровня. Да, я хорошо с ним знаком. Да, мы работали вместе в прошлом. Но сейчас он тренирует «Челси», занимает с ними третье место и претендует на победу в Лиге чемпионов. Нет смысла связывать его с «Манчестер Юнайтед» только из-за текущих проблем в правлении «Челси», – сказал на пресс-конференции Ральф Рангник, исполняющий обязанности главного тренера «МЮ» до конца сезона.

Действующий контракт Томаса Тухеля с «Челси» рассчитан до 2024 года.