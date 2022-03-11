Роналду восстановился после травмы и вернулся к тренировкам накануне матча с «Тоттенхэмом»

37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду восстановился после травмы бедра и может принять участие в предстоящем домашнем матче своей команды против «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Ральф Рангник.

«Роналду возобновил тренировки вчера, провёл занятие полностью. Думаю, что он будет доступен к участию в завтрашней игре», – приводит слова Ральфа Рангника Sky Sports.

Напомним, из-за травмы бедра Роналду не участвовал в дерби Манчестера против «Манчестер Сити», в котором «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:4, и откатились в турнирной таблице АПЛ на 5-е место.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 12 марта, в 19:30 по московскому времени.