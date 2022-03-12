Кейн по-прежнему интересен «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн остаётся в числе трансферных целей «Манчестер Сити» на предстоящее лето.

Лидер сборной Англии был близок к переходу в «Сити» прошлым летом, однако «Тоттенхэм» не принял предложение в 140 млн евро за форварда.

Руководство «горожан» ещё может вернуться к идее приглашения 28-летней звезды «шпор», о чём сообщил в Николо Скира. Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года, но футболист уже неоднократно заявлял о желании сменить обстановку.

В нынешнем сезоне Гарри Кейн, оцениваемый ресурсом Transfermarkt в 100 млн евро, записал в свой актив 20 забитых мячей в 38 матчах за «Тоттенхэм» во всех соревнованиях.