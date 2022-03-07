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«Арсенал» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Рэшфорду

07 Марта 2022 • 21:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
1.95 3.70 3.65
12.03 20:30

Английские «Арсенал» и «Ньюкасл» готовы купить Маркуса Рэшфорда, если тот будет искать новый клуб летом.

24-летний вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии недоволен своим положением в команде, из-за чего рассматривает вариант с уходом. За ситуацией внимательно следят «Арсенал» и «Ньюкасл», также интерес к Рэшфорду проявляют «Вест Хэм» и «Атлетико» из Мадрида. Об этом сообщает 90min.

Впрочем, игрок готов подождать до прихода в «Манчестер Юнайтед» нового главного тренера, чтобы ознакомиться с его планами на будущее.

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд сыграл 24 матча во всех турнирах, забив 5 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
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