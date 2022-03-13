Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов в профессиональном футболе

В матче двадцать девятого тура английской Премьер-лиги Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Тоттенхэма», установив сразу несколько рекордов. Во-первых, это был самый длинный разрыв между хет-триками для игрока АПЛ - более четырнадцати лет.

Во-вторых, один из голов стал для Роналду 806-м в профессиональной карьере футболиста - и это новый мировой рекорд, как сообщает официальный «Твиттер» клуба. Предыдущее достижение принадлежало великолепному игроку из 30-х годов прошлого века - Йозефу Бицану. Правда, тут следует учитывать, что все эти подсчеты, особенно касательно игроков из далекого прошлого, очень условны.