Гари Невилл назвал Роналду величайшим футболистом

После победы «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом» в матче 29-го тура АПЛ, в котором Криштиану Роналду сделал хет-трик, телевизионный эксперт Гари Невилл назвал португальца величайшим бомбардиром мира.

«Он находится на закате своей карьеры, он абсолютно сенсационен, суперзвезда в современном футболе, один из величайших футболистов и, безусловно, теперь величайший бомбардир. Гарри Магуайр испытает облегчение, как и Ральф Рангник. Сегодня они всем обязаны Криштиану Роналду», - так прокомментировал игру португальца телевизионный эксперт.

Роналду в этом матче не только сделал хетт-трик, но и установил рекорд европейского футбола по числу забитых голов за профессиональную карьеру.