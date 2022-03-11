Бывший одноклубник Роналду назвал причину спада португальца

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказал своё мнение относительно низкой результативности Криштиану Роналду в последних матчах.

С начала 2022 года звёздный португалец поразил ворота соперников лишь один раз в 10 матчах, чем спровоцировал волну критики в свой адрес.

«Физически легче быть центрфорвардом, потому что сейчас от игроков фланга требуется много защищаться. Раньше в «Юнайтед» были в почёте подачи в штрафную площадь, что позволяло нападающим чаще цепляться за мячи. Теперь я почти не вижу кроссов», – цитирует француза Mirror.

Луи Саа и Криштиану Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2008 год.