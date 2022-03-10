Каррагер призывает «МЮ» переманить Тухеля из «Челси»

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» необходимо рассмотреть кандидатуру Томаса Тухеля.

Напомним, что «Челси» столкнулся с трудностями в связи с санкциями, наложенными на Романа Абрамовича и клуб, а «Юнайтед» находится в поисках нового тренера.

«Тухель – один из лучших менеджеров мира и тренер года по версии ФИФА. В «МЮ» обязаны сделать его основным кандидатом на роль главного тренера. Как и все на «Стэмфорд Бридж», Тухель не имеет понятия, что ждёт его клуб в ближайшем будущем. Ни один менеджер не хотел бы работать в таких условиях. «Юнайтед» может предложить ему надёжность и поддержку, о которых мечтает каждый наставник топ-уровня», – написал Каррагер в своей колонке на Telegraph.

Действующий контракт Томаса Тухеля с «Челси» рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне немецкий специалист привёл «синих» к победе в Лиге чемпионов.