Триумфальное возвращение Роналду! Хет-трик КриРо принёс «МЮ» победу над «Тоттенхэмом» Конте

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Тоттенхэм».

С хорошей победной серией «Тоттенхэм» подошёл к матчу в Манчестере. Последние два матча выиграны с общим счётом 9:0! На орехи досталось «Эвертону» и «Лидсу». А ещё неделей ранее «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити», так что настроение у футболистов Антонио Конте хорошее. В отличие от «красных дьяволов». Причина расстройства кроется в соседях. «Сити» разбил «Юнайтед» со счётом 4:1, Роналду сослался на травму и улетел в Португалию, а Рангник потом выражал недовольство.

Зато на матч с «Тоттенхэмом» Криштиану вышел во всеоружии. По краям от португальца появились молодые англичане Рэшфорд и Санчо, но не они помогли ему забить быстрый гол. Фред вдруг решил сыграть пяткой, одарив мячом Криштиану. Роналду чуть приблизился к воротам и метров с 20 зарядил в «девятину». Угол Льорис летел за мячом, н не выручил – 1:0.

«Тоттенхэм» отыгрался довольно быстро: Сон Хынмин обостряющей передачей запустил Дэвиса в штрафную площадь, а Бен мощно пробил в ближний угол, прошив Де Хеа. Вот только боковой арбитр уже зажёг офсайд, лишив радости лондонский клуб. Был у «Тоттенхэма» и ещё один крутой момент. После подачи с углового мяч прилетел к Дайеру, который метров с пяти головой пробил в ближний нижний угол – с «ленточки» вынес Далот. А следом ещё мимо створа зарядил Хейбьерг.

Самые интересные события команды приберегли на конец тайма. Деян Кулусевски прострелил в руку Алексу Теллесу, заработав пенальти для Кейна. «Ураган» с 11 метров пробил точно, сравняв счёт. Но недолго музыка играла, Роналду показал, что вернулся на кураже. КриРо откликнулся на прострел Санчо и расстрелял Уго Льориса с пяти метров, оформив дубль за первый тайм – 2:1.

Вторая половина встречи вышла куда менее событийной. «Манчестер Юнайтед» чуть затушил темп, «Тоттенхэм» тоже не спешил отыгрываться, и вообще, было не очень понятно, за счёт чего «шпоры» собираются забивать. Как вдруг дал ответ на этот вопрос защитник «МЮ» Гарри Магуайр. Капитан «дьяволов» опередил Ромеро после прострела Регилона и в подкате направил мяч в собственные ворота – 2:2.

Кто же спасёт ситуацию? Конечно, Криштиану Роналду. Португалец знатно отдохнул. Теллес с углового подал в штрафную, где Роналду опередил Мэтта Догерти и головой метров с семи неотразимо пробил в «девятку» - 3:2. Хет-трик Криштиану и победа «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом».