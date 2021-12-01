Кэррик: С Роналду нет проблем, в команде не было никаких драм

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поприсутствовал на пресс-конференции накануне матча с «Арсеналом» в рамках английской Премьер-лиги. Напомним, что специалист будет продолжать работать на своей должности пока Ральф Рангник не решит проблемы с визой.

«Готовимся в штатном режиме. В коллективе все отлично. Если Вы считаете, что мое решение оставить Криштиану Роналду в запасе против «Челси» вызвало недовольство, то это не так. Мы отлично общаемся, с ним нет никаких проблем. Ни о какой драме речь не идет. Также много критики звучит в адрес Фреда. Люди почему-то забывают, что он – основной игрок сборной Бразилии», - рассказал о имеющихся трудностях Каррик.

Отметим, что при бывшем помощнике Уле Гуннара Сульшера манкунианцы еще не проигрывали.