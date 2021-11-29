«МЮ» выразил благодарность «Локомотиву» за согласие отпустить Рангника

«Манчестер Юнайтед» у себя на официальном сайте объявил о заключении трудового договора с Ральфом Рангником – специалист в течение следующих шести месяцев будет исполнять обязанности главного тренера команды.

Примечательно, что руководство манкунианцев поблагодарило московский клуб за согласие расторгнуть контракт с немцем и отпустить его в Англию. «Клуб хочет выразить благодарность «Локомотиву» за их содействие», - говорится в заявлении.

Напомним, что в России Рангник проработал лишь несколько месяцев, занимая в структуре «железнодорожников» должность руководящего по спорту и развитию. Сам «Локомотив» также прокомментировал уход своего уже бывшего директора.