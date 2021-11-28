«Арсенал» переживает сложные времена – по итогам прошлого сезона лондонцы даже не пробились в еврокубки. Впрочем, владелец клуба Стэн Кроенке не теряет надежд на возвращение «канониров» в число топ-команд Англии и Европы. Как сообщает The Athletic, Кроенке планирует совершать один-два громких трансфера в каждое окно. Владелец «Арсенала» надеется воспользоваться проблемным рынком и финансовыми возможностями клуба.

На текущую минуту «Арсенал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет против «Манчестер Юнайтед» на выезде. Игра пройдёт 2 декабря.