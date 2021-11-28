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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Владелец «Арсенала» планирует совершать громкие трансферы слухи

28 Ноября 2021 • 13:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
02.12 23:15

«Арсенал» переживает сложные времена – по итогам прошлого сезона лондонцы даже не пробились в еврокубки. Впрочем, владелец клуба Стэн Кроенке не теряет надежд на возвращение «канониров» в число топ-команд Англии и Европы. Как сообщает The Athletic, Кроенке планирует совершать один-два громких трансфера в каждое окно. Владелец «Арсенала» надеется воспользоваться проблемным рынком и финансовыми возможностями клуба.

На текущую минуту «Арсенал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет против «Манчестер Юнайтед» на выезде. Игра пройдёт 2 декабря.

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Арсенал Лондон Стэн Кроенке
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28.11  17:00 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.3 3.45 2.23
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
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