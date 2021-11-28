Реднапп: В «МЮ» меняют временного тренера на временного тренера, безумие

Бывший наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал ситуацию в «Манчестер Юнайтед», назвав действия руководства манкунианцев глупыми. Специалист не понимает, почему клуб не ищет специалиста на долгосрочную перспективу.

«Ральфа Рангника приглашают на должность временного главного тренера, чтобы сменить… временного главного тренера. Ничего более странного я еще не слышал. Это какое-то безумие. И это одна из величайших команд мира. Сегодня ты нам нужен, а через шесть месяцев уже нет», - приводит слова Реднаппа британский таблоид The Sun.

Добавим, что согласно различным данным «МЮ» уже договорился о сотрудничестве с Рангником и объявит о назначении на следующей неделе.