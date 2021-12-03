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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду забил 800-й гол в карьере

03 Декабря 2021 • 00:33 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
3:2
Арсенал
окончен

В 14-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал». «Красные дьяволы» быстро пропустили спорный гол, ведь удар по воротам наносился, когда голкипер Давид де Хеа лежал на газоне. Тем не менее, на 44-й минуте Бруну Фернандеш отыграл перевес противника, а после перерыва Криштиану Роналду в одно касание переправил мяч в сетку после передачи Маркуса Рэшфорда. Манкунианцы повели со счетом 2:1, а для великого португальского футболиста этот результативный удар стал юбилейным 800-м в официальных матчах.

Интрига в матче вернулась тут же, так как спустя три минуты Мартин Эдегор сделал счет равным - 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Vova52
03 Декабря 2021 в 00:56
800 iz kotorix 140-s penal@ti....
Стэтхэм на минималках
03 Декабря 2021 в 01:08
А ты забей столько пенальти хотя бы, нервы канаты надо)
Xdenix
03 Декабря 2021 в 01:12
То есть 660 голов с игры - уже не потрясающий показатель?)
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окончен Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Арсенал
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