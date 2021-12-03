Роналду забил 800-й гол в карьере

В 14-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал». «Красные дьяволы» быстро пропустили спорный гол, ведь удар по воротам наносился, когда голкипер Давид де Хеа лежал на газоне. Тем не менее, на 44-й минуте Бруну Фернандеш отыграл перевес противника, а после перерыва Криштиану Роналду в одно касание переправил мяч в сетку после передачи Маркуса Рэшфорда. Манкунианцы повели со счетом 2:1, а для великого португальского футболиста этот результативный удар стал юбилейным 800-м в официальных матчах.

Интрига в матче вернулась тут же, так как спустя три минуты Мартин Эдегор сделал счет равным - 2:2.