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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» повторил кошмарный антирекорд 1961 года

03 Декабря 2021 • 00:03 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:2
Арсенал
окончен

Матч 14-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» начался с судейского скандала. Пока голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа корчился от боли у линии ворот, «канониры» воспользовались моментом и забили мяч. Арбитр после консультаций с ВАРом принял решение засчитать гол.

Примечательно, что для «МЮ» это девятый подряд пропущенный гол на «Олд Траффорд» в матчах Премьер-лиги при нуле забитых мячей в ответ. Столь удручающая статистика у «МЮ» ранее была только в ноябре 1961 года (тоже 9 голов).

Ранее манкунианцы пропускали в матчах с «Эвертоном» (1:1), «Ливерпулем» (0:5), «Манчестер Сити» (0:2) и сегодня от Эмила Смита-Роу.

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Комментарии (1)
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Vova52
03 Декабря 2021 в 00:53
Ne predstavlial -eto razve Arsenal ?????????? nekomanda....
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окончен Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Арсенал
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