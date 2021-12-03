«Манчестер Юнайтед» повторил кошмарный антирекорд 1961 года

Матч 14-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» начался с судейского скандала. Пока голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа корчился от боли у линии ворот, «канониры» воспользовались моментом и забили мяч. Арбитр после консультаций с ВАРом принял решение засчитать гол.

Примечательно, что для «МЮ» это девятый подряд пропущенный гол на «Олд Траффорд» в матчах Премьер-лиги при нуле забитых мячей в ответ. Столь удручающая статистика у «МЮ» ранее была только в ноябре 1961 года (тоже 9 голов).

Ранее манкунианцы пропускали в матчах с «Эвертоном» (1:1), «Ливерпулем» (0:5), «Манчестер Сити» (0:2) и сегодня от Эмила Смита-Роу.