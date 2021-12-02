Назначение Рангника не повлияло на желание Лингарда перебраться в другой клуб АПЛ

Прошедшие несколько месяцев с момента закрытия трансферного окна никак не отобразились на желании полузащитника Джесси Лингарда покинуть команду. В сентябре игрок отклонил предложение манкунианцев с целью посмотреть на свою роль в коллективе.

Просидев все это время в запасе, англичанин окончательно решил сменить клубную прописку. По информации британского таблоида The Sun, его привлекает возможность вернуться в «Вест Хэм», несмотря на назначение нового главного тренера, Ральфа Рангника.

Согласно источнику, Лингард очень доволен тем, как о нем отзываются в лондонском клубе. Однако, он еще раздумывает над потенциальным вариантом с «Барселоной».