Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 278 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назначение Рангника не повлияло на желание Лингарда перебраться в другой клуб АПЛ

02 Декабря 2021 • 18:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
2.05 3.70 3.70
Через 3 ч. 19 мин.

Прошедшие несколько месяцев с момента закрытия трансферного окна никак не отобразились на желании полузащитника Джесси Лингарда покинуть команду. В сентябре игрок отклонил предложение манкунианцев с целью посмотреть на свою роль в коллективе.

Просидев все это время в запасе, англичанин окончательно решил сменить клубную прописку. По информации британского таблоида The Sun, его привлекает возможность вернуться в «Вест Хэм», несмотря на назначение нового главного тренера, Ральфа Рангника.

Согласно источнику, Лингард очень доволен тем, как о нем отзываются в лондонском клубе. Однако, он еще раздумывает над потенциальным вариантом с «Барселоной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.12  22:30 Тоттенхэм ... Брентфорд 1.68 3.95 5.2
02.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.16 3.6 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
19:31 · Англия. Премьер-лига
Сол Кэмпбелл: «Сейчас идеальное время, чтобы «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Назначение Рангника не повлияло на желание Лингарда перебраться в другой клуб АПЛ
17:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму получит Рангник на зимние трансферы в «МЮ» 2
17:03 · Англия. Премьер-лига
В Англии призывают отдать капитанскую повязку Роналду, чтобы ослабить давление на Магуайра 7
16:38 · Англия. Премьер-лига
Названо имя ещё одного потенциального сменщика Рангника в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о возможном увольнении
15:56 · Англия. Премьер-лига
Каррик – о прессинге Роналду: «Он выступал за команды с разным стилем и везде был успешен» 2
15:25 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: Такой великий футболист, как Роналду, должен играть в великих матчах 3
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 4 декабря 2021
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит предложение для одного из лидеров «Наполи»
14:58 · Англия. Премьер-лига
Рангник наконец-то получил визу – его дебют в «МЮ» состоится в матче против «Кристал Пэлас»
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 4 декабря 2021
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не спешит отдавать своих игроков в «Барселону» - клуб хочет дождаться жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов 4
14:30 · Россия. Премьер-лига
Ловрен иронично высказался о результатах голосования за «Золотой мяч» 5
14:22 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 4 декабря 2021
Все новости
Рекомендуем