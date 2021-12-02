Каррик – о прессинге Роналду: «Он выступал за команды с разным стилем и везде был успешен»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик ответил на критику в адрес нападающего Криштиану Роналду. Специалист не согласился с мнением, что пассивные действия португальца при коллективном прессинге являются огромной проблемой для манкунианцев.

«Плохая работа Криштиану в прессинге? Не возьмусь утверждать, что это миф или действительность. Скажу только одно. За всю свою карьеру он выступал за разные команды и при разных наставниках, каждый из которых продвигал свой стиль и видение игры. При этом, Роналду везде и всегда оставался успешным. Смена философий и тактики не мешала ему штамповать голы, выполнять самую трудную задачу в футболе. Уверен, что в «МЮ» он продолжит в том же духе», - сказал Каррик в эфире ESPN.