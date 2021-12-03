Роналду посвятил пост победе над «Арсеналом»

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над лондонским «Арсеналом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы выиграли со счетом 3:2. В этой встрече 36-летний португалец отметился двумя голами.

«Нет времени праздновать, нужно настраиваться на следующий поединок. Эта победа очень важна для нас, она должна помочь вернуться в нормальное русло. Хочу поздравить всех одноклубников с успешным результатом. У нас отличное настроение. Благодарность болельщикам, без вас мы бы не победили», - написал Криштиану в инстаграм-аккаунте.

Ранее появилась информация, что новый наставник «МЮ» Ральф Рангник планирует провести глобальную чистку состава. Под удар могут попасть Роналду и еще шестеро звездных игроков.