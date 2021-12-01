​Артета высказался об инциденте между Габриэлем и грабителем с битой

Ещё в августе защитник «Арсенала» Габриэль попал в неприятный инцидент – к нему в гараж проник грабитель с битой. Футболист лондонской команды не испугался и отбился от преступника, которого в скором времени поймали. Инцидент СМИ раскрыли только сейчас, и Микель Артета, понятное дело, получил вопрос на пресс-конференции.

«Когда в твой дом пытаются проникнуть – это нехорошо. Габи проявил характер, вы видели его реакцию. Он был в порядке, хотя немного шокирован. Клуб оказал ему необходимую поддержку, чтобы игрок забыл о ситуации, извлёк уроки и двигался дальше», - высказался Артета перед матчем с «Манчестер Юнайтед».