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Анри – о рекорде Роналду: «Мне бы понадобилось две жизни»

03 Декабря 2021 • 22:09 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Арсенал
окончен

Вчера, 2-го декабря, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду помог своей команде обыграть «Арсенал» на домашнем поле, отметившись дублем в воротах соперника. Таким образом, португалец перешагнул отметку в 800 голов за свою профессиональную карьеру.

О достижении Криштиану высказался и бывший футболист «канониров» Тьерри Анри. «Это невероятно. Мне бы понадобилось две жизни, чтобы повторить этот результат», - сказал француз в эфире Amazon Prime.

Стоит отметить, что некоторые статистические порталы, пересчитавшие голы Пеле и других выдающихся нападающих давних времен, называют Роналду лучшим бомбардиром в истории футбола.   

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Тьерри Анри
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