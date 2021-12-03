Анри – о рекорде Роналду: «Мне бы понадобилось две жизни»

Вчера, 2-го декабря, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду помог своей команде обыграть «Арсенал» на домашнем поле, отметившись дублем в воротах соперника. Таким образом, португалец перешагнул отметку в 800 голов за свою профессиональную карьеру.

О достижении Криштиану высказался и бывший футболист «канониров» Тьерри Анри. «Это невероятно. Мне бы понадобилось две жизни, чтобы повторить этот результат», - сказал француз в эфире Amazon Prime.

Стоит отметить, что некоторые статистические порталы, пересчитавшие голы Пеле и других выдающихся нападающих давних времен, называют Роналду лучшим бомбардиром в истории футбола.