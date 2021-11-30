​«Манчестер Юнайтед»: на игре с «Арсеналом» тренером будет Каррик

В понедельник Ральф Рангник стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» на срок до конца текущего сезона. Немец пока не может приступить к работе в полной мере, поскольку для оформления рабочей визы требуется время. На официальном сайте «красных дьяволов» подтвердилась информация о том, что на ближайшей игре Премьер-лиги против «Арсенала» функции тренера будет выполнять Майкл Каррик.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоится в четверг, 2 декабря, на стадионе «Олд Траффорд».

Отметим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь восьмое место в таблице чемпионата Англии.