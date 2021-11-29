​Хазенхюттль: «Рангник перевернёт все камни в «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник официально назначен временным тренером «Манчестер Юнайтед». Немец будет тренировать команду до конца года, а затем переквалифицируется в консультанта английского гранда. По поводу назначения Рангника высказался Ральф Хазенхюттль, который возглавляет «Саутгемптон».

«Я очень хорошо знаю Ральфа и то, как он работает. Он наверняка перевернёт все камни в «Манчестер Юнайтед». Ему не нравится, когда в клубе есть слабые места. Честно говоря, полгода – не так уж и много, чтобы всё изменилось. Но Рангник наверняка окажет большое влияние», - высказался Хазенхюттль на пресс-конференции.