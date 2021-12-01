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Рангник впервые посетил «Олд Траффорд»

01 Декабря 2021 • 20:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
2.05 3.55 3.55
02.12 23:15

Ральф Рангник, который недавно был утвержден на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», уже прилетел в Англию. Более того, немецкий специалист впервые побывал на домашнем стадионе команды, «Олд Траффорд».

Как сообщает журналист Фабирицио Романо, вместе с ним инфраструктуру клуба осматривал спортивный директор Джон Мерто. Отмечается, что они оба будут присутствовать на трибуне во время завтрашнего матча манкунианцев с «Арсеналом».

Также не исключается, что Майкл Каррик уже в этом поединке будет действовать по советам Рангника. Напомним, самому тренеру пока еще нельзя приступать к полноценной работе из-за проблем с визой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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