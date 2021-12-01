Артета: Матч с «Манчестер Юнайтед» будет интенсивным

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал, чего ждет от предстоящего поединка против «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 2 декабря.

Напомним, ранее манкунианцев возглавил Ральф Рангник.

«В поединке с «Манчестер Юнайтед» будет сложно. Особенно на стадионе «Олд Траффорд», который заполнен болельщиками.

Это будет интенсивная игра. Трудно предугадать, какую тактику выберет соперник. Мы должны сосредоточиться на себе и хорошо сыграть», — приводит слова Артеты L'Equipe.

Новоиспечённый главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник не сможет находиться на тренерской скамейке, поскольку он ещё не получил рабочую визу.