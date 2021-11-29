Журналист: Контракт Рангника с «Манчестер Юнайтед» подписан

Сегодня, 29-го ноября, «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Ральфа Рангника на должность временного главного тренера команды. Все необходимые документы уже подписаны, а клуб готовится к презентации нового наставника.

Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Фабрицио Романо. Он сообщил, что немецкий специалист уже поставил свою подпись под контрактом, который будет рассчитан до июня следующего года.

Более того, источник подтвердил предварительные слухи – по истечении соглашения Рангник перейдет на работу консультантом в манчестерском клубе. Стороны договорились о двухлетнем сотрудничестве. Также его мнение будет учитываться при выборе нового тренера и пролонгаций договоров футболистов состава.