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Журналист: Контракт Рангника с «Манчестер Юнайтед» подписан

29 Ноября 2021 • 14:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Арсенал
1.95 3.70 3.70
02.12 23:15

Сегодня, 29-го ноября, «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Ральфа Рангника на должность временного главного тренера команды. Все необходимые документы уже подписаны, а клуб готовится к презентации нового наставника.

Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Фабрицио Романо. Он сообщил, что немецкий специалист уже поставил свою подпись под контрактом, который будет рассчитан до июня следующего года.

Более того, источник подтвердил предварительные слухи – по истечении соглашения Рангник перейдет на работу консультантом в манчестерском клубе. Стороны договорились о двухлетнем сотрудничестве. Также его мнение будет учитываться при выборе нового тренера и пролонгаций договоров футболистов состава.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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