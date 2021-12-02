В Англии призывают отдать капитанскую повязку Роналду, чтобы ослабить давление на Магуайра

Не успел Ральф Рангник приступить к работе с «Манчестер Юнайтед», как с разных сторон уже начал получать советы по поводу того, что необходимо срочно поменять в команде. Подсказать немецкому специалисту решил и бывший полузащитник «красных дьяволов» Джонатан Грининг.

Эксперт считает, что тренеру надо отобрать капитанскую повязку у Гарри Магуайра и отдать ее Криштиану Роналду. По его словам, это ослабит давление на защитника, который в последнее время вынужден справляться со шквалом критики.

Что касается Криштиану, то специалист отметил его «иммунитет» к гневу со стороны недоброжелателей. В интервью с Daily Star Грининг называет португальца более приспособленным к такого рода ответственности, поэтому она никаким образом не должна повлиять на его игру.