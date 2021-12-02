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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, какую сумму получит Рангник на зимние трансферы в «МЮ»

02 Декабря 2021 • 17:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Арсенал
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Через 5 ч. 7 мин.

Оказывается, руководство «Манчестер Юнайтед» верит, что новоиспеченный главный тренер команды Ральф Рангник сможет спасти для манкунианцев текущий сезон в английской Премьер-лиге. Более того, они готовы помочь специалисту во всех необходимых аспектах.

Первым делом «Юнайтед» выделит Рангнику огромную сумму на зимние трансферы. Согласно данным, предоставленным британским изданием The Mirror, наставник получит в свое распоряжение 100 миллионов евро.

Пока неизвестно, какие именно позиции Рангник намерен усилить в январе. Однако, местные СМИ ранее писали о желании немца пригласить в «МЮ» нескольких игроков «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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