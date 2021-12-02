Стало известно, какую сумму получит Рангник на зимние трансферы в «МЮ»

Оказывается, руководство «Манчестер Юнайтед» верит, что новоиспеченный главный тренер команды Ральф Рангник сможет спасти для манкунианцев текущий сезон в английской Премьер-лиге. Более того, они готовы помочь специалисту во всех необходимых аспектах.

Первым делом «Юнайтед» выделит Рангнику огромную сумму на зимние трансферы. Согласно данным, предоставленным британским изданием The Mirror, наставник получит в свое распоряжение 100 миллионов евро.

Пока неизвестно, какие именно позиции Рангник намерен усилить в январе. Однако, местные СМИ ранее писали о желании немца пригласить в «МЮ» нескольких игроков «РБ Лейпцига».