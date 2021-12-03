​Эффект Рангника: Роналду выдал лучший результат сезона по действиям прессинга

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» проводил домашний матч против «Арсенала» и победил 3:2. Ральф Рангник ещё не находился на тренерском мостике «красных дьяволов», но наблюдал за игрой с трибун. Возможно, именно нахождение на «Олд Траффорд» нового рулевого вдохновило Криштиану Роналду на 27 действий прессинга. Это лучший результат португальца в Премьер-лиге в этом сезоне. Ранее Роналду в среднем за 90 минут выполнял 14,4 действия прессинга. Обо всём этом рассказывает Opta.

Напомним, что Ральф Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, а затем перейдёт на должность консультанта.