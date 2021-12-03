​Рангник высказался о Роналду

Ральф Рангник получил разрешение на работу и дал пресс-конференцию как главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«Тренер всегда должен приспосабливаться к футболистам, которые у него есть, а не наоборот. Вчера я увидел 36-летнего Роналду, потрясающего профессионала. Судя по тому, что я увидел, он готов делать всё возможное, чтобы помогать команде», - сказал Рангник на пресс-конференции.

Также новоиспечённый тренер «красных дьяволов» выразил недовольство игрой команды в обороне.

«Мы пропускаем в среднем по 2 гола за игру – это очень много. Мне не нужны такие игры, как вчера, каждый день», - сказал Рангник.

Напомним, что в четверг «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 3:2.