​Каррик: «Я ещё не общался с Рангником»

Ральф Рангник пока не получил разрешение на работу, поэтому «Манчестер Юнайтед» к игре с «Арсеналом» готовит Майкл Каррик. По словам тренера, он ещё даже не общался с Рангником.

«Из-за всех процессов и разрешения на работу мы ещё не общались», - сказал Каррик на пресс-конференции. При этом тренер выразил надежду, что Рангник будет присутствовать на трибуне «Олд Траффорд» в четверг вечером.

Для Каррика матч с «Арсеналом» 2 декабря будет третьим в качестве временного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Мне пришлось адаптироваться и принять новый вызов [после ухода Сульшера]. Мне пришлось использовать навыки, которые возможно, я никогда не использовал, и которые находились за пределами моей зоны комфорта. Я готов учиться», - отметил Каррик.