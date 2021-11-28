Игрокам «МЮ» сообщили, что у них будет новый тренер – клуб уже готовится к презентации Рангника

Спустя неделю активного поиска нового главного тренера для команды руководство «Манчестер Юнайтед» окончательно определилось со своим решением. Как и предполагалось ранее, на вакантную должность будет назначен Ральф Рангник, который в последнее время работал в структуре московского «Локомотива».

После матча с «Челси» защитник манкунианцев Эрик Байи в эфире RMC Sport признался, что в раздевалке футболистов предупредили о смене наставника.

До этого известный журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» написал, что клуб уже вовсю готовится к презентации Рангника. Согласно предоставленной информации, «МЮ» объявит о сотрудничестве с немецким специалистом в понедельник, 29-го ноября.