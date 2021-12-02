Рангник наконец-то получил визу – его дебют в «МЮ» состоится в матче против «Кристал Пэлас»

Новоиспеченном главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Ральфу Рангнику наконец-то удалось решить все проблемы с визой и разрешением на работу в Англии.

По информации журналиста Саймона Стоуна, свои документы немецкий специалист получил в четверг, 2-го декабря. В тот же день манкунианцы дома играют с «Арсеналом» в английской Премьер-лиге, но командой в данном матче будет руководить Майкл Каррик, как указывалось ранее.

Рангник же приступит к занятиям с футболистами уже в пятницу. Таким образом, дебютный поединок на посту наставника немец проведет против «Кристал Пэлас» в воскресенье, 5-го декабря. Эта встреча также состоится на «Олд Траффорд».