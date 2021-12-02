Шерингем: Такой великий футболист, как Роналду, должен играть в великих матчах

Бывший нападающий сборной Англии Тедди Шерингем поделился своим мнением касательно ситуации вокруг Криштиану Роналду и его роли в «Манчестер Юнайтед». Эксперт согласился с высказыванием Роя Кина, который ранее называл необходимым появление португальца в стартовом составе на важные поединки манкунианцев.

«Полностью поддерживаю слова Кина. Такой великий футболист, как Роналду, должен играть в великих матчах, а не наблюдать со скамейки для запасных. Когда у тебя есть в наличии такого уровня форвард, надо просто доверять ему. Он должен с первых минут выйти против «Арсенала». В основу должны попадать все лучшие игроки, коим Криштиану и является», - прокомментировал Шерингем в интервью для издания The Mirror.