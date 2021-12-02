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Шерингем: Такой великий футболист, как Роналду, должен играть в великих матчах

02 Декабря 2021 • 15:25 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
2.05 3.70 3.70
Через 7 ч. 11 мин.

Бывший нападающий сборной Англии Тедди Шерингем поделился своим мнением касательно ситуации вокруг Криштиану Роналду и его роли в «Манчестер Юнайтед». Эксперт согласился с высказыванием Роя Кина, который ранее называл необходимым появление португальца в стартовом составе на важные поединки манкунианцев.

«Полностью поддерживаю слова Кина. Такой великий футболист, как Роналду, должен играть в великих матчах, а не наблюдать со скамейки для запасных. Когда у тебя есть в наличии такого уровня форвард, надо просто доверять ему. Он должен с первых минут выйти против «Арсенала». В основу должны попадать все лучшие игроки, коим Криштиану и является», - прокомментировал Шерингем в интервью для издания The Mirror.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тедди Шерингем
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