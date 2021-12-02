Каррик сообщил, когда Варан выйдет из лазарета

Накануне домашнего матча с «Арсеналом» в рамках английской Премьер-лиги исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поговорил о кадровой ситуации в команде.

В частности, наставник затронул тему восстановления защитника Рафаэля Варана. Он сообщил, что француз точно не сможет помочь «МЮ» еще как минимум до конца этой недели, но сам процесс реабилитации футболиста проходит хорошо.

«Он уже занимается на траве, работает с мячом, но пока рисковать его здоровьем никто не будет. Рафаэль уже на пути к возвращению, он – профессионал, поэтому лечение проходит без каких-либо трудностей» - цитирует Каррика Daily Star.