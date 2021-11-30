Уже ближайшей зимой при новом главном тренере Ральфе Рангнике в «Манчестер Юнайтед» может произойти масштабная чистка состава – кого-то в команде не видит немецкий специалист, а кто-то сам давно принял решение сменить клубную прописку.

К второй категории относится полузащитник Хуан Мата. Как стало известно изданию Daily Mail, испанцу надоело мириться с ролью глубокого резервиста, поэтому он уже поручил своим агентам найти для него новую команду.

Отмечается, что 33-летний игрок не собирается дожидаться лета следующего года, когда у него истекает действующий контракт с манкунианцами. В текущем сезоне в активе Маты всего два появления на поле.