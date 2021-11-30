Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 526 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хуан Мата намерен зимой покинуть «Манчестер Юнайтед» слухи

30 Ноября 2021 • 22:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
1.95 3.70 3.70
02.12 23:15

Уже ближайшей зимой при новом главном тренере Ральфе Рангнике в «Манчестер Юнайтед» может произойти масштабная чистка состава – кого-то в команде не видит немецкий специалист, а кто-то сам давно принял решение сменить клубную прописку.

К второй категории относится полузащитник Хуан Мата. Как стало известно изданию Daily Mail, испанцу надоело мириться с ролью глубокого резервиста, поэтому он уже поручил своим агентам найти для него новую команду.

Отмечается, что 33-летний игрок не собирается дожидаться лета следующего года, когда у него истекает действующий контракт с манкунианцами. В текущем сезоне в активе Маты всего два появления на поле. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 81 минута Ньюкасл 1:1 Норвич
Идет 45 минута Лидс 0:0 Кристал Пэлас
01.12  22:30 Саутгемптон ... Лестер 2.65 3.55 2.65
01.12  22:30 Вест Хэм ... Брайтон 2.01 3.6 3.75
01.12  22:30 Уотфорд ... Челси 7.8 4.7 1.42
01.12  22:30 Вулверхэмптон ... Бёрнли 1.93 3.45 4.3
01.12  23:15 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8 5.2 1.38
01.12  23:15 Эвертон ... Ливерпуль 5.6 4.7 1.55
Все матчи
Новости
30 Ноября
23:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Возвращение ван Дейка на прежний уровень – это лишь вопрос времени»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Хуан Мата намерен зимой покинуть «Манчестер Юнайтед» слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
Источник: Ферран Торрес согласовал условия личного контракта с «Барселоной» слухи
21:20 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 2 декабря 2021
20:48 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Брентфорд»: прогноз на матч чемпионата Англии – 2 декабря 2021
19:57 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «У «Манчестер Сити» чрезвычайная ситуация в команде, но мы никогда не жалуемся»
18:45 · Англия. Премьер-лига
​Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
​Карпин не одобрил бы: В «Бёрнли» штрафуют, если в день рождения игрок не приносит сладости
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Лимит по-английски: Рангник не может получить разрешение на работу автоматически
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед»: на игре с «Арсеналом» тренером будет Каррик
13:55 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» оптимистично смотрит на возможность трансфера Рюдигера слухи
13:46 · Англия. Премьер-лига
​Салах: «Игра в Серии А помогла мне»
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Рангник определил игрока, которого нужно подписать «Манчестер Юнайтед» для прессинга 3 слухи
12:52 · Англия. Премьер-лига
Кепа может воссоединиться с Сарри в «Лацио» слухи
Все новости
Рекомендуем