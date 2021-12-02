Сол Кэмпбелл: «Сейчас идеальное время, чтобы «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался накануне противостояния лондонского клуба с «Манчестер Юнайтед». Эксперт уверен, что «канонирам» необходимо пользоваться проблемами соперника и набирать три очка.

«Юнайтед» сейчас весь в синяках, они уязвимы. Да, поменялся главный тренер, но так резко все трудности не исчезают. Им понадобится время, чтобы наверстать упущенное. Поэтому, сейчас для «Арсенала» идеальное время, чтобы сыграть с манкунианцами и добыть победу. На «МЮ» оказывается огромное давление, так что важно продемонстрировать свой настрой и попробовать сыграть первым номером», - цитирует англичанина издание Football London.