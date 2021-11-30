​Лимит по-английски: Рангник не может получить разрешение на работу автоматически

В Англии как таковой лимит на легионеров отсутствует, но получить разрешение на работу может не каждый футболист. Иностранный игрок для получения разрешения должен провести определённый процент игр за сборную в последние годы в зависимости от её положения в рейтинге ФИФА. Если футболист не соответствует этому критерию, его трансфер может быть одобрен специальной комиссией.

В отношении тренеров тоже существуют подобные правила. The Telegraph пишет о том, что Ральф Рангник, накануне возглавивший «Манчестер Юнайтед», не может получить разрешение на работу автоматически, поскольку в последнее время он не работал тренером. Рангник должен получить одобрение от независимой комиссии, которую соберёт Футбольная ассоциация.

Ранее сообщалось, что в игре против «Арсенала» «Манчестер Юнайтед» будет управлять Майкл Каррик.