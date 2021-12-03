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«Манчестер Юнайтед» победой над «Арсеналом» и дублем Роналду проводил Каррика с поста главного тренера

03 Декабря 2021 • 01:12 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
3:2
Арсенал
окончен

В матче 14-го тура АПЛ сошлись лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 3:2 Арсенал
    13' Смит-Роу Эмил (0:1)
(1:1) Фернандеш Бруну 44'    
(2:1) Роналду Криштиану 52'    
    55' Эдегор Мартин (2:2)
(3:2) Роналду Криштиану 70'    
Де Хеа Давид Далот Диогу Линделоф Виктор Магуайр Гарри Теллес Алекс Мактоминай Скотт   45' Фред Сантос Рэшфорд Маркус   79' (Лингард Джесси (   79') Фернандеш Бруну   90' (Ван де Бек Донни (   90') Санчо Джедон Роналду Криштиану   89' (Марсьяль Антони (   89')
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Диалло Амад Гринвуд Мэйсон Джонс Фил Хендерсон Дин
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тавареш Нуну Эльнени Мохамед Парти Томас Мартинелли Габриэл Эдегор Мартин   80' (Ляказетт Александр (   80') Смит-Роу Эмил   70' (Сака Букайо (   70') Обамеянг Пьер-Эмерик   80' (Нкетиа Эдди (   80')
Запасные: Тирни Киран Пепе Николя Холдинг Роб Оконкво Артур Самби Локонга Альберт-Мбойо Мэйтленд-Найлс Эйнсли
02 декабря. Стадион "Олд Траффорд".

 

Третий матч молодого и перспективного тренера Майкл Каррика у руля «Манчестер Юнайтед». Начало вышло прекрасным. Победили в Испании, хотя «Вильярреал» играл как минимум не хуже. Сыграли вничью с «Челси», хотя у «синих» была тонна опасных моментов, а у «дьяволов» всего одна опасная атака после ошибки Жоржиньо. Третий матч Каррика – третий серьёзный соперник и впервые игра на своём поле. Лондонский «Арсенал» приехал на «Олд Траффорд».

В матче прошлого тура Каррик оставил в запасе Криштиану Роналду. Теперь португалец отдохнул и встречу с «Арсеналом» начал с первых минут. Рядом с ним расположился соотечественник Бруну Фернандеш, а скорость атакам развивали Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. У «Арсенала» наконечника копья играл Пьер-Эмерик Обамеянг, а чуть позади помогали ему Эдегор, Мартинелли и Смит-Роу.

Это трио начало матч активно. Мартинелли угловой заработал, Эдегор с него отлично подал, а Уайт – пробил. И только Рэшфорд преградил мячу путь в ворота. Следом «Арсенал» подал ещё два угловых удара, но ничего опасного не выжал. Однако корнеры «канониры» натренировали знатно, и следующий уже стал голевым. Во время подачи углового Фред наступил на ногу Давиду Де Хеа, обезвредив своего голкипера, а Эмил Смит-Роу ситуацией воспользовался, поразив пустой створ – 0:1.

Интересно, что «канониры» даже не стали радоваться, арбитр сразу гол не засчитал, и все просто ждали, пока окажут помощь Де Хеа. Но тут из комнаты VAR поступил запрос, эпизод рассмотрели в мельчайших деталях, поняли, что гости правил не нарушали, а значит, гол должен быть засчитан. Слегка курьёзно «Арсенал» повёл в счёте, а затем игра невероятно завязла. Много борьбы, остановок, микротравм и стандартов, но нет опасных моментов.

Только одна интересная атака случилась под конец тайма и сразу же стала голевой. По левому флангу распрямились «дьяволы»: Санчо скрыто отдал на Фреда к углу вратарской, бразилец отбросил набежавшему Фернандешу, а Бруну спокойно пробил мимо Ремсдейла – 1:1. Второй тайм начался куда бодрее. Соперникам хватило двух минут, чтобы обменяться голами. Сначала Криштиану Роналду без проблем замкнул прострел Рэшфорда, а затем по той же схеме сработали Мартинелли и Эдегор – уже 2:2.

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Вывел «дьяволов» вперёд 801-й гол Роналду. Основную работу за Криштиану сделал Мартин Эдегор, совершивший горячий подкат в своей штрафной площади. Фол на Фреде конечно был, арбитр его сразу не заметил, но с подсказки исправил свою ошибку. КриРо с «точки» пробил мощно и прямо по центру, этого хватило, чтобы переиграть Аарона Ремсдейла. «Арсенал» мог уйти от поражения, но подъехал суперсейв от Де Хеа. После удара Мартинелли отскок достался Обамеянгу, и Пьер-Эмерик должен был переигрывать испанца ударом из вратарской, но не смог этого сделать.

Победой «МЮ» попрощался с главным тренером Майклом Карриком, в следующем матче руководить «дьяволами» уже должен Ральф Рангник.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
03 Декабря 2021 в 01:22
Хороший получился матч ,слегка смазанный первым голом в ворота МЮ ,но защитан по правилам ,конечно по джентельменски Роу мог бы и не бить ,но обеим командам не до манер ))) понравилось настроение у манчестера ,а Каррик молодец, не плыл по течению ,что то менял ,и спасибо за Джейдона , а то закис парень ,сидя на баночке ,все же есть игроки с именами и опытом ,класс есть можно раскачать эту команду.
Snk6565
03 Декабря 2021 в 01:19
Фух...на хромой ноге арсов обьехали...хотя, чувствуется, что можно было менее нервно...но это не в наших правилах в последнее время
GGMU
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