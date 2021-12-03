«Манчестер Юнайтед» победой над «Арсеналом» и дублем Роналду проводил Каррика с поста главного тренера

В матче 14-го тура АПЛ сошлись лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Третий матч молодого и перспективного тренера Майкл Каррика у руля «Манчестер Юнайтед». Начало вышло прекрасным. Победили в Испании, хотя «Вильярреал» играл как минимум не хуже. Сыграли вничью с «Челси», хотя у «синих» была тонна опасных моментов, а у «дьяволов» всего одна опасная атака после ошибки Жоржиньо. Третий матч Каррика – третий серьёзный соперник и впервые игра на своём поле. Лондонский «Арсенал» приехал на «Олд Траффорд».

В матче прошлого тура Каррик оставил в запасе Криштиану Роналду. Теперь португалец отдохнул и встречу с «Арсеналом» начал с первых минут. Рядом с ним расположился соотечественник Бруну Фернандеш, а скорость атакам развивали Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. У «Арсенала» наконечника копья играл Пьер-Эмерик Обамеянг, а чуть позади помогали ему Эдегор, Мартинелли и Смит-Роу.

Это трио начало матч активно. Мартинелли угловой заработал, Эдегор с него отлично подал, а Уайт – пробил. И только Рэшфорд преградил мячу путь в ворота. Следом «Арсенал» подал ещё два угловых удара, но ничего опасного не выжал. Однако корнеры «канониры» натренировали знатно, и следующий уже стал голевым. Во время подачи углового Фред наступил на ногу Давиду Де Хеа, обезвредив своего голкипера, а Эмил Смит-Роу ситуацией воспользовался, поразив пустой створ – 0:1.

Интересно, что «канониры» даже не стали радоваться, арбитр сразу гол не засчитал, и все просто ждали, пока окажут помощь Де Хеа. Но тут из комнаты VAR поступил запрос, эпизод рассмотрели в мельчайших деталях, поняли, что гости правил не нарушали, а значит, гол должен быть засчитан. Слегка курьёзно «Арсенал» повёл в счёте, а затем игра невероятно завязла. Много борьбы, остановок, микротравм и стандартов, но нет опасных моментов.

Только одна интересная атака случилась под конец тайма и сразу же стала голевой. По левому флангу распрямились «дьяволы»: Санчо скрыто отдал на Фреда к углу вратарской, бразилец отбросил набежавшему Фернандешу, а Бруну спокойно пробил мимо Ремсдейла – 1:1. Второй тайм начался куда бодрее. Соперникам хватило двух минут, чтобы обменяться голами. Сначала Криштиану Роналду без проблем замкнул прострел Рэшфорда, а затем по той же схеме сработали Мартинелли и Эдегор – уже 2:2.

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Вывел «дьяволов» вперёд 801-й гол Роналду. Основную работу за Криштиану сделал Мартин Эдегор, совершивший горячий подкат в своей штрафной площади. Фол на Фреде конечно был, арбитр его сразу не заметил, но с подсказки исправил свою ошибку. КриРо с «точки» пробил мощно и прямо по центру, этого хватило, чтобы переиграть Аарона Ремсдейла. «Арсенал» мог уйти от поражения, но подъехал суперсейв от Де Хеа. После удара Мартинелли отскок достался Обамеянгу, и Пьер-Эмерик должен был переигрывать испанца ударом из вратарской, но не смог этого сделать.

Победой «МЮ» попрощался с главным тренером Майклом Карриком, в следующем матче руководить «дьяволами» уже должен Ральф Рангник.