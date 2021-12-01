​Игрок лондонского «Арсенала» отбился от грабителя с битой

С защитником лондонского «Арсенала» Габриэлем ещё в августе произошёл неприятный инцидент, о котором на своих страницах рассказывает Daily Mail. Двое грабителей подкараулили Габриэля и его друга, когда автомобиль футболиста заехал в гараж вечером. Угрожая битой, один из преступников потребовал у футболиста ключи от «Мерседеса», часы и телефон.

На кадрах с камер наблюдения видно, как Габриэль передал грабителю ключи. Вскоре преступник бросается на футболиста, но тот даёт отпор и наносит удар по лицу. Грабителям удалось скрыться, но полиция установила личность одного из нападавших по ДНК, ведь в борьбе с Габриэлем он потерял кепку. Абдерахам Муза, уже имевший несколько судимостей, снова отправился на решётку.

Уточняется, что преступники не знали, что Габриэль является футболистом – их привлёк богатый на вид дом.