​Фернандеш: «Пришло время Роналду бить пенальти»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ранее был штатным пенальтистом команды, но в игре с «Арсеналом» одиннадцатиметровый исполнил его звёздный соотечественник Криштиану Роналду. После игры Бруну дал комментарий на этот счёт.

«Мы не общались на эту тему, но я доверяю ему так же, как и самому себе. Пришло время Роналду бить пенальти, потому что я не забил свой последний удар. Неважно, кто исполняет одиннадцатиметровые», - сказал Бруну BBC.

«Роналду невероятен, он прогрессирует от игры к игре. Он хочет оставаться лучшим и делает это», - добавил Фернандеш для Amazon.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 3:2.