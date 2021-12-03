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​Фернандеш: «Пришло время Роналду бить пенальти»

03 Декабря 2021 • 08:49 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
3:2
Арсенал
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ранее был штатным пенальтистом команды, но в игре с «Арсеналом» одиннадцатиметровый исполнил его звёздный соотечественник Криштиану Роналду. После игры Бруну дал комментарий на этот счёт.

«Мы не общались на эту тему, но я доверяю ему так же, как и самому себе. Пришло время Роналду бить пенальти, потому что я не забил свой последний удар. Неважно, кто исполняет одиннадцатиметровые», - сказал Бруну BBC.

«Роналду невероятен, он прогрессирует от игры к игре. Он хочет оставаться лучшим и делает это», - добавил Фернандеш для Amazon.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
03 Декабря 2021 в 09:00
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас
Ale10JUFC
03 Декабря 2021 в 10:16
Там без вариантов. Самое интересное будет когда Роналду возьмётся пробивать все штрафные.)))) Пенальти то он хоть забивает.
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