После трёх проведённых матчей в качестве временного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик принял решение покинуть клуб. Об этом после победы над «Арсеналом» (3:2) объявила пресс-служба «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Майкл Каррик будет работать в штабе Ральфа Рангника, получившего накануне рабочую визу в Англии. Впрочем, Каррик принял другое решение.

«После долгих раздумий я решил, что сейчас для меня подходящее время уйти», - высказался Каррик. Он поблагодарил футболистов и штаб, а также пожелал удачи Ральфу Рангнику.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.