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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Каррик покинул «Манчестер Юнайтед» официально

03 Декабря 2021 • 08:10 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
3:2
Арсенал
окончен

После трёх проведённых матчей в качестве временного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик принял решение покинуть клуб. Об этом после победы над «Арсеналом» (3:2) объявила пресс-служба «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Майкл Каррик будет работать в штабе Ральфа Рангника, получившего накануне рабочую визу в Англии. Впрочем, Каррик принял другое решение.

«После долгих раздумий я решил, что сейчас для меня подходящее время уйти», - высказался Каррик. Он поблагодарил футболистов и штаб, а также пожелал удачи Ральфу Рангнику.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Майкл Каррик
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
03 Декабря 2021 в 09:10
Недалекие решения приводят к подобным потерям...в свое время вытолкнули Гиггза...теперь он...в отличии от Сульки, они реально превносили что то в клуб....оч жаль
ЮвиК
03 Декабря 2021 в 08:32
Великий!!
Underdog !
03 Декабря 2021 в 08:18
Непобедимый!!!
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