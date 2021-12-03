Кого Рангник может купить в «Манчестер Юнайтед» на 100 миллионов фунтов

По данным прессы, руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить Ральфу Рангнику на зимние трансферы 100 миллионов фунтов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого немец может привезти на «Олд Траффорд».

Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» до конца года, а летом должен стать консультантом клуба. Немецкий специалист должен заняться перестройкой клуба. Уже в ближайшее трансферное окно у Рангника будет шанс приступить к обновлению команды. По данным прессы, немец получит 100 миллионов фунтов для приобретения новых игроков. Сумма внушительная, но в современном футболе её нельзя назвать какой-то сногсшибательной. Например, Эрлинга Холанна купить вряд ли получится, а боссы «красных дьяволов» хотели бы видеть норвежца.

Интересно, что сейчас в числе главных слухов звучат имена сразу несколько футболистов «Лейпцига». Речь идёт о правом защитнике Норди Мукиеле, опорном полузащитнике Амаду Айдара и атакующем полузащитнике Кристофере Нкунку. Ещё сообщалось о возможном обмене Эдинсона Кавани на кого-то из игроков «Барселоны». Уругваец хочет перебраться в Каталонию, и вместо него на «Олд Траффорде» может оказаться, например, Филиппе Коутиньо. Правда, в это верится с трудом.

«МЮ» сейчас обладает сильным набором атакующих футболистов. Даже для активного футбола и активного прессинга, который исповедует Рангник, кажется, что с линией нападения всё в порядке. Рэшфорд, Гринвуд, Бруну Фернандеш, Санчо подходят под такой футбол. Не очень понятно, что делать с Роналду, но в целом линия атаки кажется вполне укомплектованной.

«МЮ» явно сейчас не хватает хорошего опорного полузащитника. Отсюда и всплыла кандидатура Айдара. В России ещё писали об интересе к Дмитрию Баринову. Многим бы хотелось, чтобы российский хавбек переехал на «Олд Траффорд», но если он и есть в списке Рангника, то явно в качестве запасного варианта. Айдара уж точно выглядит более предпочтительным вариантом, да и «Лейпциг» в целом продаёт своих игроков. Наверняка у Рангника на заметке есть ещё несколько исполнителей. Пожалуй, в том, что «МЮ» усилит зимой опорную зону, сомневаться не приходится. Просто без сильного футболиста в этой позиции футбол, излюбленный немцем, не построить.

Фамилия Мукиеле в списке потенциальных покупок Рангника интересна скорее указанием на ещё одну позицию, которую «МЮ» может укрепить. Уан-Биссака неплохой футболист, но в его развитии наметился кризис. Правый защитник перестал добавлять, и эта зона у «МЮ» явно сейчас не закрыта футболистом топ-уровня. Даже на фоне левого фланга, где Люк Шоу выглядит ярко, у «манкунианцев» заметен дисбаланс.

При этом найти сильного правого латераля сейчас довольно сложно. В последние годы не так много сильных исполнителей появилось. Мукиеле действительно выглядит сейчас одним из самых подходящих вариантов. Правда, ставить крест на Уан-Биссаке пока не стоит. Задатки у защитника есть, и он мог остановиться в развитии просто по той причине, что не мог расти именно у Сульшера. Если новый тренер сумеет найти подход и дать верное направление, то возможны варианты.

«МЮ» явно хочет усилить позицию центрального нападающего. Роналду, как и Кавани, не подходит для активного прессингующего футбола. Оба просто не смогут выдерживать темп. Тем не менее вряд ли «МЮ» сейчас будет кого-то покупать. Цель клуба – Холанн, но зимой его купить невозможно. В такой ситуации стоит дождаться лета, когда трансфер норвежца более вероятен, чем сейчас покупать хоть кого-то.

Вряд ли стоит ждать от Рангника какой-то мощной трансферной кампании этой зимой. Однако несколько значимых трансферов немец точно сможет провести, и серьёзный трансферный бюджет будет только на руку.

Андрей Центров