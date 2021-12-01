Кулушевски стал ближе к переходу в «Арсенал»

Судя по всему, полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски действительно покинет клуб. Причем, случиться это может уже в январе.

Ранее появлялась информация, что на шведа не рассчитывает нынешний тренерский штаб туринцев, поэтому представители игрока начали искать возможные варианты для продолжения карьеры. Как свидетельствует журналист Джанлука ди Марцию, им удалось выйти на руководство «Арсенала».

Более того, стороны уже провели несколько этапов переговоров. Потенциальная сумма сделки может составить около 35 миллионов евро. На счету Кулушевски всего два результативных действия в 17 матчах за «Ювентус» в текущем сезоне.