Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 490 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кулушевски стал ближе к переходу в «Арсенал»

01 Декабря 2021 • 00:31 Комментировать
Салернитана
0:2
Ювентус
окончен

Судя по всему, полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски действительно покинет клуб. Причем, случиться это может уже в январе.

Ранее появлялась информация, что на шведа не рассчитывает нынешний тренерский штаб туринцев, поэтому представители игрока начали искать возможные варианты для продолжения карьеры. Как свидетельствует журналист Джанлука ди Марцию, им удалось выйти на руководство «Арсенала».

Более того, стороны уже провели несколько этапов переговоров. Потенциальная сумма сделки может составить около 35 миллионов евро. На счету Кулушевски всего два результативных действия в 17 матчах за «Ювентус» в текущем сезоне.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Деян Кулушевски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ньюкасл 1:1 Норвич
окончен Лидс 1:0 Кристал Пэлас
01.12  22:30 Саутгемптон ... Лестер 2.65 3.55 2.65
01.12  22:30 Вест Хэм ... Брайтон 2.01 3.6 3.75
01.12  22:30 Уотфорд ... Челси 7.8 4.7 1.42
01.12  22:30 Вулверхэмптон ... Бёрнли 1.93 3.45 4.3
01.12  23:15 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8 5.2 1.38
01.12  23:15 Эвертон ... Ливерпуль 5.6 4.7 1.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Декабря
01:12 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря пенальти на 90-й минуте
00:31 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски стал ближе к переходу в «Арсенал»
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» едва не обыграл «Норвич», проведя 81 минуту в меньшинстве
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Ну да, Кубок Африки никто не уважает»: Эвра остался недоволен результатами голосования за лучшего вратаря мира 1
30 Ноября
23:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Возвращение ван Дейка на прежний уровень – это лишь вопрос времени»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Хуан Мата намерен зимой покинуть «Манчестер Юнайтед» слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
Источник: Ферран Торрес согласовал условия личного контракта с «Барселоной» слухи
21:20 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 2 декабря 2021
20:48 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Брентфорд»: прогноз на матч чемпионата Англии – 2 декабря 2021
19:57 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «У «Манчестер Сити» чрезвычайная ситуация в команде, но мы никогда не жалуемся»
18:45 · Англия. Премьер-лига
​Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
​Карпин не одобрил бы: В «Бёрнли» штрафуют, если в день рождения игрок не приносит сладости
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Лимит по-английски: Рангник не может получить разрешение на работу автоматически
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед»: на игре с «Арсеналом» тренером будет Каррик
13:55 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» оптимистично смотрит на возможность трансфера Рюдигера слухи
Все новости
Рекомендуем