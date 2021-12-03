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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета: «Мы заслуживали большего»

03 Декабря 2021 • 08:30 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:2
Арсенал
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3.

«Пропуская три гола на «Олд Траффорд», сложно рассчитывать на результат. Я разочарован пропущенными голами. У нас были моменты, при счёте 2:2 нужно было добавить обороты, чтобы получить победу.

Многие вещи в игре мне понравились. Забивая дважды на «Олд Траффорд», ты ожидаешь что-то получить от игры. Очень жаль, но мы сами виноваты. Если посмотреть на игру, то мы заслуживали большего, но такое бывает, когда против тебя играет качественная команда», - сказал Артета для Amazon.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
03 Декабря 2021 в 09:40
Если бы не "несправедливо" забитый первый гол, когда Де Хеа получил травму, то, может быть, "канониры" и "зацепили"бы ничейку. А так - после этого гола - манкунианцы просто "озверели"! И было понятно, что умрут, но накажут обидчиков! Так и вышло!
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