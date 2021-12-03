​Артета: «Мы заслуживали большего»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3.

«Пропуская три гола на «Олд Траффорд», сложно рассчитывать на результат. Я разочарован пропущенными голами. У нас были моменты, при счёте 2:2 нужно было добавить обороты, чтобы получить победу.

Многие вещи в игре мне понравились. Забивая дважды на «Олд Траффорд», ты ожидаешь что-то получить от игры. Очень жаль, но мы сами виноваты. Если посмотреть на игру, то мы заслуживали большего, но такое бывает, когда против тебя играет качественная команда», - сказал Артета для Amazon.